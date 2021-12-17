Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 17 декабря

Трудовик все время заставлял нас в школе делать скворечники, словно он был в сговоре со скворцами и продавал им жилье в ипотеку.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 17 декабря.

– Заключенный Сидоров, почему вам никто не носит передачи? Или у вас нет родственников?

– Да есть, гражданин начальник. Но они все здесь.

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Афиша: "Впервые в мире! Дрессированные черепахи! Делают на манеже круг на задних лапах!" Внизу приписка: "Номер длится 12 часов".

Видео дня

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На днях заходил сосед и одолжил перфоратор на пару часов. Третий день за стеной тишина. Что он сам не сверлит – Бог с ним. Но ведь сейчас мне самому по утрам сверлить нечем!

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– Дорогой, ты где? Когда придешь с работы?

– Дорогая, помнишь ювелирный магазин, где ты примерила ожерелье, и оно тебе очень понравилось? Так вот, я в закусочной напротив.

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– Хочу быть настолько богатой, чтобы перед праздником можно было не делать уборку, а просто сжигать дом и переезжать в новый!

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– У моей жены была ложная беременность. Теперь по всему дому бегают ложные дети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, блогер TikTok случайно сняла на камеру, как вор пытался проникнуть в ее квартиру. Инцидент произошел в Южной Корее.