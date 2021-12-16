Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 16 декабря

Бывает же в жизни: вроде бы все наладилось, любовь нашел, квартиру, машину купил – а тебе уже 80!

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 16 декабря.

– Почему большинство снов, которые я вижу, сразу забываю?

– А ты хочешь, чтобы кино показывали бесплатно?

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Видео дня

Неудачник – это когда купил аудиокнигу с восемью часами сопения, звуком перелистывания страниц и громким: "Так нужно было вслух?" в конце.

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– Девушка, я абсолютно свободен!

– Подождите, мужчина, давайте уточним – свободен или никому не нужен?

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Идут блондинка и брюнетка по Африке. Вдруг из кустов прямо на них выскакивает лев. Брюнетка хватает горсть песка и решительно бросает льву в глаза, потом быстро залезает на дерево и кричит оттуда подруге:

– Давай, скорей лезь ко мне на дерево, пока лев не видит!

Блондинка:

– Не могу! Я еще песок ему в глаза не бросала.

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В магазин "для взрослых" заходит мужчина и обращается к продавщице:

– Девушка, я очень доволен своей личной жизнью и работой компьютера. У вас есть надувной Билл Гейтс?

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Как сообщал OBOZREVATEL, собака мини-породы удивила реакцией на встречу с горным львом. Соответствующее видео стало вирусным в сети.