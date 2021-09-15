Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 15 сентября

Когда Вася снял квартиру, он, конечно, догадывался, что еще какое-то время ему будет приходить почта для бывших жителей. Но вовсе не предполагал, что ему будут привозить на такси этих самых жителей, пьяных в дым.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 15 сентября.

На даче. Муж кричит жене:

– Дорогая, картошку я выкопал, крышу отремонтировал, забор покрасил! Что еще нужно сделать?

Жена, задумчиво:

– Кажется, у виагры должно быть несколько иное действие...

***

Видео дня

– Почему люди так любят смотреть футбол?

– Потому что это уникальное зрелище, когда миллионы бедных могут посмеяться над 22 миллионерами.

***

Преступники несколько раз выстрелили в гаишника. Но это было в конце его дежурства, и все пули застряли в деньгах.

***

– Знаете, вы сейчас так говорите, как будто у вас через 15 секунд нос будет сломан...

***

– Дорогая! Твое "нечего надеть" уже некуда складывать!

***

– Очень странно! Мне кажется, что как только я приглашаю вас на танец, музыка длится гораздо короче.

– Вам не кажется. Музыкантами мой муж руководит.

***

После экскурсии на свиноферму два городских мальчика, под впечатлением, возвращаются домой. Старший говорит матери:

– Мама, мы на ферме видели свинью, которая намного толще и жирнее тебя!

Мать в истерике, дает сыну подзатыльник и начинает рыдать. Младший сын тоже готов расплакаться вместе с ней. Он пытается успокоить ее, гладит по руке и говорит:

– Мама, не плачь... толще тебя нет ни одной свиньи на свете!

***

Когда выпьешь, понимаешь, сколько людей ждут твоего звонка прямо сейчас.

***

– Ты не хотела бы поужинать со мной в эту субботу?

– Это очень мило с твоей стороны, но вообще-то я в субботу выхожу замуж.

– Тогда, может, в пятницу?

***

Как сообщал OBOZREVATEL, щенок-бигль проглотил девять носков, но ни одному не подобрал пары. Когда его хозяйка увидела, что он проглотил ее носок, то отвела его к ветеринару. Врач сделал УЗИ и сообщил, что в желудке животного их почти десяток.