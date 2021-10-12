Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 12 октября

В продажу поступила новая книга Дейла Карнеги "Как избавиться от друзей, приобретенных с помощью моей предыдущей книги".

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 12 октября.

Объявление в газете. Познакомлюсь с тремя-четырьмя девушками для серьезных отношений.

***

Муж спрашивает жену:

– Что бы ты сделала, если бы я выиграл в лотерею?

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– Наконец разошлась бы с тобой, алкаш, и забрала бы свою половину!

– Отлично. Я сегодня выиграл 500 гривен. Забирай свои 250 и вали отсюда!

***

"Это невозможно!" – сказала Причина.

"Это безрассудно!" – заметил Опыт.

"Это бесполезно!" – отрезала Гордость.

"Попробуй ..." – шепнула Мечта.

"А пошли все..." – приказала Лень.

***

– Папа, а правда, что ночь – любимое время для всевозможных воров?

– Правда, сынок, ведь днем им приходится торчать на заседаниях правительства и парламента.

***

Из-за ужасных пробок в вытрезвитель привезли совершенно трезвого клиента.

***

Неправда, что в правительстве работают только непорядочные люди. Будем объективны. Есть еще некомпетентные.

***

Ранее OBOZREVATEL писал о пятерке забавных животных, которые заставили пользователей интернета смеяться до слез: домашние питомцы не зря считаются лучшим в мире антидепрессантом.