Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 12 октября
В продажу поступила новая книга Дейла Карнеги "Как избавиться от друзей, приобретенных с помощью моей предыдущей книги".
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 12 октября.Анекдоты дня
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Муж спрашивает жену:
– Что бы ты сделала, если бы я выиграл в лотерею?
– Наконец разошлась бы с тобой, алкаш, и забрала бы свою половину!
– Отлично. Я сегодня выиграл 500 гривен. Забирай свои 250 и вали отсюда!
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"Это невозможно!" – сказала Причина.
"Это безрассудно!" – заметил Опыт.
"Это бесполезно!" – отрезала Гордость.
"Попробуй ..." – шепнула Мечта.
"А пошли все..." – приказала Лень.
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– Папа, а правда, что ночь – любимое время для всевозможных воров?
– Правда, сынок, ведь днем им приходится торчать на заседаниях правительства и парламента.
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Из-за ужасных пробок в вытрезвитель привезли совершенно трезвого клиента.
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Неправда, что в правительстве работают только непорядочные люди. Будем объективны. Есть еще некомпетентные.
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Ранее OBOZREVATEL писал о пятерке забавных животных, которые заставили пользователей интернета смеяться до слез: домашние питомцы не зря считаются лучшим в мире антидепрессантом.