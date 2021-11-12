Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 12 ноября

Спать на спине вредно для легких, спать на левом боку вредно для сердца, спать на правой стороне вредно для печени, спать на животе вредно для кишечника. Журнал "Здоровье" желает вам приятных снов!

Анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 12 ноября.

Петька возвращается в полк. Чапаев его спрашивает:

– Петька, ты чего такой унылый?

– Да вот в военную академию поступал и на экзамене провалился.

– Почему это?

– Спросили меня, кто такой Цезарь, а я сказал, что это конь из пятого эскадрона.

– Это моя вина. Пока тебя не было, я перевел Цезаря в седьмой эскадрон.

***

Видео дня

У каждой женщины в шкафу живет странное создание по имени Нечегонадеть!

***

Вчера в автобусе наркоман мне в сумку залез. Я сперва не заметила, а потом открываю – сидит...

***

Разговаривают два друга:

– Представляешь, у меня сын родился! Сын! После шести дочерей у меня наконец-то родился сын!!!

– И на кого больше похож, на тебя или на жену?

– Не знаем, на лицо еще не смотрели.

***

Мама с сыном гуляют в парке. Навстречу по дорожке идет голубь. Мальчик:

– Мама, мама, у нас есть хлеб?

Мама:

– Да сколько же можно! Кончился давно, ешь без хлеба.

***

Ночь в старинном английском замке. Гость растерянно бегает по темному мрачному коридору и вдруг натыкается на привидение. Оно говорит ему печальным голосом:

– Я здесь живу уже четыре столетия...

– Ой, как хорошо! Вы, наверное, знаете, где здесь туалет?

***

– Вчера познакомился с родителями своей девушки.

– Ну и как?

– Приняли, как родного сына! Отец даже ремня дал.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, грустный толстый кот по кличке Миша стал мемом. Видео с ним стали вирусными и часто используются различными блогерами.