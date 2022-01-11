Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 11 января

Мужчина после развода листает свой паспорт и думает: "Здесь осталось место только для трех жен. Надо с умом потратить".

Анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 11 января.

– Познакомился с девушкой в интернете. Завели разговор о путешествиях. Написал ей куда ездил, что очень понравилась Италия, рассказал, что там интересного, в каком ресторане был, что пробовал. А она написала мне, что тоже смотрела эту серию "Орла и решки".

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Видео дня

Мой Wi-Fi вдруг перестал работать. Видимо, соседи не заплатили за интернет. Ну что за люди такие безответственные!

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– Бабушка увидела, как ее внук разговаривает с другом по скайпу, и пошла говорить с президентом по телевизору.

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Блондинка получила права, забрала мужа с работы, подъезжает к перекрестку и смело проезжает на красный.

– Дорогая, ты куда на красный свет!

– Странно, я утром ехала – зеленый был!

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Прокурор:

– Подсудимый совершил преступление, редкое по смелости, ловкости и богатству фантазии.

Подсудимый:

– Нечего меня расхваливать, я все равно не признаюсь!

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о десяти экспериментах подростков над своей внешностью. Хотя за фото из детства иногда бывает стыдно, пользователи соцсетей не побоялись показать, насколько уморительным был их стиль.