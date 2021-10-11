Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 11 октября
Совет мужчинам. Женщины не хотят слышать то, что вы думаете. Они хотят слышать то, что думают они, только произнесенное приятным баритоном.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 11 октября.Анекдоты дня
Лотерея – это самый точный способ учета оптимистов.
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– Ты водку налил?
– Налил.
– И себе, и мне?
– И себе, и мне!
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Женщина, с которой подружка поделилась секретом, оказывается перед мучительным выбором: с кем поделиться информацией в первую очередь?
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Приехал в Украину иностранный турист, погулял пару дней, а потом спрашивает у гида.
– А почему у всех ваших людей такие напряженные лица? Счастливые люди у вас в стране вообще есть?
– Да, есть, – отвечает гид. – Но сейчас они отдыхают на Канарах.
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Хозяева богатого дома едут в гости и вешают на калитку табличку: "Осторожно, злая собака". Возвращаются – дом ограблен, на калитке висит записка: "Зачем на хорошую собачку наговариваете?"
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Только наш человек может вернуться с больничного загорелым.
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Сема пришел из школы и говорит родителям:
– Нам по математике задали задачу придумать!
Идет в свою комнату, через полчаса выходит с задачей: "Гусь весит 15 кг, а свинья весит 100 кг".
– Семочка, в задаче должна быть не только условие, но и вопрос! – говорит мать.
Седьмая снова уходит на полчаса. Затем возвращается:
– "Гусь весит 15 кг, а свинья весит 100 кг. И что?"
***
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