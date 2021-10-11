Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 11 октября

Совет мужчинам. Женщины не хотят слышать то, что вы думаете. Они хотят слышать то, что думают они, только произнесенное приятным баритоном.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 11 октября.

Лотерея – это самый точный способ учета оптимистов.

***

– Ты водку налил?

– Налил.

– И себе, и мне?

– И себе, и мне!

***

Видео дня

Женщина, с которой подружка поделилась секретом, оказывается перед мучительным выбором: с кем поделиться информацией в первую очередь?

***

Приехал в Украину иностранный турист, погулял пару дней, а потом спрашивает у гида.

– А почему у всех ваших людей такие напряженные лица? Счастливые люди у вас в стране вообще есть?

– Да, есть, – отвечает гид. – Но сейчас они отдыхают на Канарах.

***

Хозяева богатого дома едут в гости и вешают на калитку табличку: "Осторожно, злая собака". Возвращаются – дом ограблен, на калитке висит записка: "Зачем на хорошую собачку наговариваете?"

***

Только наш человек может вернуться с больничного загорелым.

***

Сема пришел из школы и говорит родителям:

– Нам по математике задали задачу придумать!

Идет в свою комнату, через полчаса выходит с задачей: "Гусь весит 15 кг, а свинья весит 100 кг".

– Семочка, в задаче должна быть не только условие, но и вопрос! – говорит мать.

Седьмая снова уходит на полчаса. Затем возвращается:

– "Гусь весит 15 кг, а свинья весит 100 кг. И что?"

***

Ранее OBOZREVATEL писал о 12 курьезах на свадьбах, способных рассмешить каждого. Забавные фото доказывают, что даже при самой правильной подготовке все вдруг может пойти не по плану.