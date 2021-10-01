Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 1 октября
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Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 1 октября.
– Сосед, а почему это у тебя вечером петух в курятнике так сильно кричал?
– Это я его на зимнее время переводил.
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Интересно, почему мы никогда не видим в газетах заголовков: "Ясновидящая выиграла в лотерею"?
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Перед свадьбой мать дает дочери советы:
– Всегда поддерживай мужа. Старайся не обсуждать важные дела перед ужином. И никогда не рассказывай мне о ваших ссорах.
– А почему?
– Потому что ты сможешь ему простить, а я – никогда.
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Основная причина роста детской жестокости – это паззлы на две тысячи фрагментов.
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Самая страшная фраза детства: "Так, а теперь убираем учебники и достаем двойные листочки..."
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Ипотека – не тюрьма, амнистии не будет!
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции спасатели несколько часов искали мужчину, который был среди них. Пропавший был нетрезв, поэтому не сразу смог сообразить, кого ищут.