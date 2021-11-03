Американка разоблачила ложь своего бойфренда при помощи зеркала. Видео

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Приколы
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Американка разоблачила ложь своего бойфренда при помощи зеркала. Видео

Американка по имени Тиффани рассказала, как ей удалось разоблачить возлюбленного во лжи при помощи зеркала. Девушка решила проверить, что смотрит в телефоне ее избранник, поднесла зеркало и увидела, что вместо автомобилей, он листает фото моделей.

Соответствующее видео она опубликовала в социальной сети TikTok. Она задалась вопросом подписчикам: "что ей делать?" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео показано, как пара лежит на диване, и девушка решила проверить, чем занимается ее бойфренд. Она положила возле мужчины зеркало, зажав его пальцами ноги. Благодаря отражению, она заметила, как он листает фотографии обнаженных девушек.

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Бойфренд девушки смотрит на девушек в бикини.

Тиффани поинтересовалась у избранника, что он делает и услышала "ищу экзотические машины, всегда хотел такую себе".

Однако девушка поняла, что он врет, поскольку в отражении зеркала мелькали модели в бикини.

Под конец ролика мужчина в доказательство показывает любимой фотографию синего спортивного автомобиля, снимок которого сохранил заранее. После этого "возвращается" к девушкам в бикини.

Бойфренд девушки показывает машину.

"О, мне нравится красная", – сказала Тиффани.

Хитрость девушки, чтобы проверить чем мужчина занимается.

В этот момент мужчина понял, что его раскрыли.

Подписчики Тиффани стали задаваться вопросом, почему она так легко относится к этому, а некоторые твердят, что "все нормально, он не изменяет ей".

"О боже, как ты сохранила самообладание! Я так переживала за тебя, что у меня кровь кипела!", "Для тех, кто говорит, что это не измена, подчеркиваю: для некоторых это измена", "Это не измена, но это неуважение", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что американка стала звездой сети, после того, как отпустила бороду и стала призывать женщин не стесняться своей внешности. Также она активно выкладывает свои откровенные снимки на площадке OnlyFans.

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