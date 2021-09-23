Не смогла снять платье: американка стала звездой сети после эпичного падения в ванную. Видео

Американка Мэнди поделилась со своими подписчиками забавным видео, на котором не она смогла переодеться. Девушка не угадала с размером платья, поэтому ей пришлось пережить панику, падение в ванну и распрощаться с одеждой навсегда.

Кадрами блогерша поделилась на своей странице в TikTok, которая насчитывает 50 тысяч подписчиков. Пользователям такой курьез понравился, поэтому видео набрало почти 18 млн просмотров и 3.3 млн лайков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Самым смешным им показался момент, когда пес Мэнди неожиданно подошел к ногам девушки, а она, испугавшись, упала в пустую ванну. Виновник быстро убежал, а тиктокерка осталась потирать голову.

Видео дня

Пикатную съемку она устроила для своего парня, которого просила вернуться домой и вырезать ее из злополучного платья. Однако впоследствии решила, что ситуация довольно забавная, потому запостила видео на свою страницу.

"Там не было молнии. В какой-то момент вся жизнь пронеслась перед глазами. Целых 5 лет прошло с того момента", – сказано в подписи.

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