'А я сейчас вам покажу....' Потап и Горбунов заинтриговали фото тату с легендарной фразой Лукашенко

Украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) и шоумен Юрий Горбунов заинтриговали поклонников снимком татуировки с известной фразой президента Беларуси Александра Лукашенко о превентивном ударе. Хотя знаменитости на самом деле не сделали такое тату, пользователи сети подумали по-другому и раскритиковали их за это.

Соответствующие одинаковые фото Потап и Горбунов опубликовали на личных страницах в Instagram. Вероятнее всего это была шутка со стороны продюсера и телеведущего (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Ну, увековечить нужно", – написал Потап в Instagram.

Поклонники рэпера неоднозначно отреагировали на снимок. Одни восприняли это, как шутку, а другие всерьез подумали, что артист набил себе такое тату.

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"Превентивно нанесено тату", "Одна я это прочитала голосом Лукаша?", "Зачем это на себе писать?", "Смешно", "Слова того придурка не стоит такого поступка", "Огонь, фраза нашего века", "На лбу у Лукашенко нужно набить", "Мужик все же погорячился с татуировкой, но это и правда очень смешно", "Испортил ногу", "Ну, как бы увековечивать слова маразматика, ну такое…", "Зачем? Я бы никогда это не набила", "Бред", – пишут люди.

"Это уже навсегда", – написал Горбунов в Instagram.

Фанаты телеведущего были более агрессивно настроены против Горбунова, поскольку подумали, что он сделал такую татуировку.

"Я так и не поняла чья нога? То у Потапа видела это фото, теперь тут", "Боже, яке воно кончене", "Ужас у себя на теле писать такой бред", "Я все понимаю, но это шизофрения", "Через 10-15 лет будет не очень", "Это ваша?", "Нет, нет, нет, чья нога?", "Если ноги Лукашенко, то ок", "Зачем?", – пишут люди.

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