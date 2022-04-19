Украинцы потролили инициативу россиян внести в учебники по истории их 'спецоперацию'

В Министерстве просвещения РФ заявили, что планируют дополнить школьные учебники по истории "фактами" о так званой "спецоперации" на территории Украины. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, информацию о событиях также будут вносить в учебные программы.

"Конечно, дополним учебники истории, программы по истории, теми событиями, которые происходят сейчас, в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией", – цитирует его издание ТАСС.

В то же время, украинцы не растерялись и решили "помочь" россиянам с учебным планом. В частности, в Telegram-канале "Новинач" опубликовали "содержание" российских учебников по истории, которые будут посвящены так называемой "спецоперации".

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Первая глава получила название "Захват Киева" и включает в себя такие подпункты, как "битва за стиральную машинку", "откуда у солдата третья рука? Рассказ о рытье окопов" и "победное отступление".

Как писал OBOZREVATEL ранее, россиян, поддерживающих за границей войну в Украине, предложили депортировать в Россию. Им советуют "любить Россию" и поддерживать Путина с территории РФ, а не из уютных и богатых европейских стран, которым так любит угрожать российский диктатор.