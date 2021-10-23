8-летний блогер покорила сеть умением стрелять из пистолета. Видео

8-летняя Оутем Фрай из Пенсильвании, США, стала настоящей звездой в сети из-за свое умения метко стрелять из огнестрельного оружия. В арсенале девочки уже есть видео с пистолетами, винтовками и даже огнеметом.

Мастер-классы по стрельбе школьница с помощью отца выкладывает в свой блог на YouTube. Сноровке ребенка могут позавидовать профессиональные военные, полийцейские, любители охоты и другие ценители оружия (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте новость до конца).

Каждое видео автора просматривает от нескольких тысяч десятков до нескольких миллионов пользователей. Всего на канал "Autumn's Armory" подписаны более 160 000 человек.

Видео дня

Отец начал снимать Оутем, когда ей было семь. В дуэте они каждый раз разбирают и испытывают что-то новое, а иногда комментируют видео, где кто-то делает то же самое.

Маленькая американка смеется над предуприждениями о том, что нужно держать оружие подальше от детей, ведь пользуется им более умело чем большинство взрослых. Однако, папа девочки все равно отмечает, что все происходит под его наблюдением.

Обычно Фрай целит по банкам, бляшками, деревьям и обычным нарисованным мишеням. Съемки проходят на открытых пространствах, где пуля не может повредить имуществу или попасть в прохожих.

Ранее OBOZREVATEL писал об отце, который фотошопимт своих детей в опасных ситуациях. Такую игру он придумал чтобы напугать их маму.