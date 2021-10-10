7 милых щенков бульдогов, которые влюбили в себя пользователей сети. Фото

Бульдоги полюбились людям своим веселым нравом и милой внешностью. Их щенки способны растопить сердца всех и каждого, поэтому вы точно влюбитесь в эти сморщенные мордочки.

Немногие хозяева могут удержаться от того, чтобы не сфотографировать своих любимцев в самые неожиданные моменты. OBOZREVATEL собрал для вас 7 кадров, которые вызывают трогательные эмоции.

Эти 8 малышей уснули прямо посреди покупок в магазине. Вероятно, шопинг слишком их обессилил.

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Двое щенков замерзли насколько сильно, что вынуждены греться друг о друга. Хорошо, что у владельцев нашлось мягкое одеяло.

А этому счастливчику нравится летать, когда его поддерживают снизу. Именно так выглядит радость в глазах песика.

Размеры следующего черного малыша позволяют ему свободно разлечься в ладошках хозяйки.

Нет более удобного места для обеденного сна, чем коробка передач автомобиля. Этот малыш точно знает, как удивить водителя.

Мороженое любят не только дети, но и собаки. Словами не передать, какое наслаждение получил этот щенок, облизывая сок на палочке.

Не часто можно увидеть пушистого бульдога, так что сонный, растрепанный щенок сразу западает в душу.

Ранее OBOZREVATEL показывал 5 фотографий детенышей животных, которые поднимут вам настроение моментально. Не только котики и собачки могут растопить ваше сердце, ведь среди диких животных также есть милые особи.