62-летний финансист из США с раздвоенным языком и рогами превратился в 'бесполого дракона'. Впечатляющие фото

62-летний Ричард Эрнандес, родом из Техаса, когда-то работал банкиром, а сейчас поставил себе за цель стать первым в мире "бесполым драконом". Последние десять лет он активно направляется к своей мечте, путем разнообразных модификаций с телом, которые превращают мужчину в мифического монстра.

Об этом сообщает The Daily Star. Сейчас тело американца полностью покрыто татуировками и пирсингом, у него раздвоенный язык и нос, как у Волдеморта из вселенной "Гарри Поттера".

Мужчина сменил имя на Тиамат Легион Медуза, а некоторые зовут его "Леди-Дракон". Американец просит, чтобы к нему обращались не "он", а "они", подчеркивая непринадлежность к полу. В интервью с ютубером Энтони Падильей Медуза объяснил, что работал высокопоставленным финансистом, прежде чем решить, что он больше не может участвовать в корпоративном конформизме.

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"Мне было за 40, прежде чем я стал жить своей истинной жизнью фрика…На тот момент у меня уже было 79 пирсингов, и большинство из них – скрытые", – говорит Медуза. Однако американец давно мечтал о более заметном пирсинге и татуировках, что не коррелировало с его профессией. Медуза решил забросить свою карьеру и стать на путь трансформации. С тех пор он сделал татуировку на лице, разделил язык и даже добавил имплантаты рогов на лоб, что стоило 80 000 долларов.

Впоследствии Медуза пошел на радикальную процедуру – распиливание носа. В процессе экспериментов, мужчина обнаружил, что лишился простых человеческих удовольствий, таких как ковыряться в носу. Об этом он рассказал на подкасте Soft White Underbelly.

Операцию на носу, объясняет Легион, сделал по двум причинам: частично из-за его духовной связи со змеями, а также из-за Гарри Поттера. "Когда я впервые посмотрел Гарри Поттера, и увидел Лорда Волдеморта как одного из персонажей этого фильма, – объясняет Медуза, – я сразу влюбился". "Я хочу выйти замуж за Лорда Волдеморта – мы были бы такой замечательной парой", – добавляет он. Мужчина живет на "Скид-Роу" в Лос-Анджелесе и уверяет, что чувствует связь со змеями. По его словам, это потому, что Медузу оставили мать и отчим "в стране гремучих змей".

Американец имеет чешуевидный рисунок на коже, а также зеленые чернила, вытатуированные на белках глаз. Большинство его зубов отсутствуют, а разделенный язык и ряд рогов дополняют устрашающий вид. Яички мужчины уже удалены, а его пенис по кличке Мистер Божанглс следующий в очереди. "Мистер Божанглз не уйдет, – шутит Легион, – он продолжает висеть, но ему пора идти. Прочь! До свидания, мистер Божанглз...". Цель не в том, чтобы стать женщиной, объясняет Медуза, а в том, чтобы превратиться в "бесполого дракона".

Драматический вид вызывал немало критики и негативной реакции на протяжении многих лет, но, так как Медуза рос геем в консервативном Южном Техасе, он привык иметь дело с хулиганами: "Я противостоял тем хулиганам. Я попал в пару кулачных боев и угадайте что – я не проиграл ни одного из них".

Легион имеет очень высокий болевой порог, частично из-за его привычки подвешивать себя на крюках для мяса. "Я вишу на крюках... больше всего крюков, которые были в моем теле за один раз – 50 штук", – говорит он.

У мужчины есть взрослый сын, не признающий отцовских экспериментов с внешностью. "Отношения с моим сыном изменились", – признался американец. – К моменту, когда я начал свою трансформацию, моему сыну уже исполнилось 16, и он отказался от меня".

"Мого сына нет в моей жизни уже семь лет, я надеюсь, что он по крайней мере наблюдает за мной в Интернете. Именно поэтому я пользуюсь соц. сетями", – мрачно добавляет он.

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