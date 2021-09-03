10 самых смешных мемов о 3 сентября Шуфутинского в этом году

София Ковнир
София Ковнир
Приколы
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10 самых смешных мемов о 3 сентября Шуфутинского в этом году

Ежегодно 3 сентября сеть кишит картинками с изображением певца Михаила Шуфутинского. Его композиция под названием "3 сентября" была выпущена в 1994 году и с тех пор остается обсуждаемой по сей день.

В интернете массово публикуют шуточные картинки с Шуфутинским и строчками из его песни: "Я календарь переверну – и снова третье сентября…". OBOZREVATEL собрал подборку самых забавных мемов в честь этого дня (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Мем про 3 сентября
Видео дня
Мем с собакой про 3 сентября
Мем с Шуфутинским про 3 сентября
Шуфутинский и его 3 сентября
Перевернутый календарь 3 сентября
Мем про 3 сентября в 2021 году
"Ты календарь перевернул?"
Календарь "3 сентября"

Ранее OBOZREVATEL писал, почему песня стала объектом шуток. Так, многие пользователи сети говорят, что уже 2 сентября слышат "шаги Шуфутинского к календарю".

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