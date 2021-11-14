10 курьезов в больнице, доказывающих, что у врачей особое чувство юмора. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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У медиков особенное чувство юмора

Работа медицинского работника рутинная и изнурительная. Несмотря на это медики всегда находят способы развлечься.

Врачи обладают незаурядным чувством юмора и часто смешат больных. Например, в одной больнице дежурный доктор представился Брэдом Питом, а медсестры смастерили новогоднюю елку из латексных перчаток. OBOZREVATEL собрал забавные фото из клиники, которыми пациенты поделились в сети.

Мужчина попросил сделать фото прежде, чем удалить зуб.

Стоматолог собрался рвать зуб.
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Анестезиолог разыгрывает пациентов, которые отходят от наркоза.

Анастезиолог пошутил над пациентом.

Стоматолог показал свое мастерство на фото до и после визита пациента.

Стоматолог повесил картинку до и после.

Малышам нравится ходить в клинику, поскольку там заботятся о своих маленьких посетителях.

В клинике сделали дверь для детей.

Врач утверждает, что он Брэд Питт.

Врач повесил на бейджике портрет Брэда Пита.

Медсестры сделали креативную елку из одноразовых перчаток.

В больнице празднуют Новый год

Детские стоматологи знают, как развеселить малышей.

Стоматологи надели смешные костюмы

В уборной репродуктивной клиники есть раковина в виде сперматозоидов.

У врача-репродуктолога забавная раковина.

Гинекологу нравится работать с хорошим дневным освещением.

Кресло гинеколога поставили перед панорамными окнами.

Ортодонты украсили кабинет к Хэллоуину.

Тыквам установили брекеты

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