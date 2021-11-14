10 курьезов в больнице, доказывающих, что у врачей особое чувство юмора. Фото
Работа медицинского работника рутинная и изнурительная. Несмотря на это медики всегда находят способы развлечься.
Врачи обладают незаурядным чувством юмора и часто смешат больных. Например, в одной больнице дежурный доктор представился Брэдом Питом, а медсестры смастерили новогоднюю елку из латексных перчаток. OBOZREVATEL собрал забавные фото из клиники, которыми пациенты поделились в сети.
Мужчина попросил сделать фото прежде, чем удалить зуб.
Анестезиолог разыгрывает пациентов, которые отходят от наркоза.
Стоматолог показал свое мастерство на фото до и после визита пациента.
Малышам нравится ходить в клинику, поскольку там заботятся о своих маленьких посетителях.
Врач утверждает, что он Брэд Питт.
Медсестры сделали креативную елку из одноразовых перчаток.
Детские стоматологи знают, как развеселить малышей.
В уборной репродуктивной клиники есть раковина в виде сперматозоидов.
Гинекологу нравится работать с хорошим дневным освещением.
Ортодонты украсили кабинет к Хэллоуину.
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