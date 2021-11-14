10 курьезов в больнице, доказывающих, что у врачей особое чувство юмора. Фото

Работа медицинского работника рутинная и изнурительная. Несмотря на это медики всегда находят способы развлечься.

Врачи обладают незаурядным чувством юмора и часто смешат больных. Например, в одной больнице дежурный доктор представился Брэдом Питом, а медсестры смастерили новогоднюю елку из латексных перчаток. OBOZREVATEL собрал забавные фото из клиники, которыми пациенты поделились в сети.

Мужчина попросил сделать фото прежде, чем удалить зуб.

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Анестезиолог разыгрывает пациентов, которые отходят от наркоза.

Стоматолог показал свое мастерство на фото до и после визита пациента.

Малышам нравится ходить в клинику, поскольку там заботятся о своих маленьких посетителях.

Врач утверждает, что он Брэд Питт.

Медсестры сделали креативную елку из одноразовых перчаток.

Детские стоматологи знают, как развеселить малышей.

В уборной репродуктивной клиники есть раковина в виде сперматозоидов.

Гинекологу нравится работать с хорошим дневным освещением.

Ортодонты украсили кабинет к Хэллоуину.

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