Поплавский в новом клипе показал вечную молодость

На Youtube-канале поющего ректора состоялась презентация концертного клипа на новую песню "Любов у серці маю"

Мы привыкли, что клипы Михаила Михайловича – это фейерверк красок, веселья, иногда даже бурлеска – одним словом, праздник. И маэстро снова удивил поклонников, показав многомерность своего таланта. Новый концертный клип "Любов у серці маю" – это щемящая и лирическая композиция с проникновенным исполнением.

Неудивительно, что песня трогает самые глубокие уголки души, ведь для исполнителя любовь – это основа жизни.

- Песня "Любов у серці маю" – философия моей жизни, исповедь человека, который с оптимизмом смотрит в будущее . В жизни главное – любовь! Это чувство окрыляет и придает сил, – признается Михаил Поплавский.

В отличие от ярких цветов предыдущих клипов – и "Сала", и сексуально-эротической "Забавы", "А нам сегодня 50" – "Любов у серці маю" создан в бело-голубых тонах.

Босоногие девушки в легких кисейных платьях танцуют под звездными водопадами, на фоне расцветает белопенное дерево жизни. А сам Михаил Михайлович, одетый в нарядный голубой костюм, который так подходит к его благородной седине, в сопровождении нежной мелодии дарит своей песней весну нашим сердцам.

Є люди різні: літні, зимові, осінні,

А я себе весняним відчуваю.

Роки летять, але вони безсильні,

Бо я весну, бо я любов у серці маю.

Слова, неоспоримо, призывают к любви, которая придаст нам сил для новых свершений, а также подарит билет в вечную молодость. И это в конце клипа доказывает и сам Михаил Михайлович, который уже в белом костюме победителя кружит в танце хрупкую брюнетку.

Тайну відкрию вам: треба кохатися

І щовесни – будеш ти знов на коні.

Эту песню именно для Михаила Поплавского написали поэт Николай Бровченко и композитор Виталий Волкомор.

- Они передали мои эмоции, мысли и взгляд в будущее, – отметил поющий ректор

О том, что новая композиция запечатлела внутреннее состояние Михаила Михайловича, говорит и режиссер клипа Дмитрий Гук.

– "Любов у серці маю" – песня атмосферная. Эмоционально заряженная философией жизни Михаила Поплавского. Поэтому мы решили наполнить ее энергетикой главного героя, передать его эмоции и глубину мыслей. Звезды – это любовь, ведь когда мы любим, то часто смотрим на звезды. Их мерцание – это светлые, яркие, неповторимые эмоции. Дерево жизни – это символ гармоничного сочетания Вселенной и человека, – акцентировал режиссер.

Кстати, маэстро вместе с командой единомышленников снова идет в авангарде современных мировых технологий. "Любов у серці маю" снят с использованием 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine, traking systems и прочих. Такая работа была интересной и для самих создателей нового видео, которым, в частности, с помощью графики удалось отразить быстротечность времени и значимость каждого момента бытия.

– "Любов у серці маю" для команды "Pravdin Production" – интересный творческий эксперимент, – подчеркивает дизайнер 3D-графики Виталий Правдин. – Новаторские идеи Михаила Поплавского мы воплотили в визуальных художественных образах в Unreal Engine – виртуальной реальности.

С ним соглашается и оператор-постановщик Алексей Степанов.

В клипе нет бурлеска. Все построено на образах и прямом обращении к зрителям Михаила Михайловича, раскрывающего им свою душу. И в то же время, с помощью технологий VR, мы хотели, чтобы зритель услышал эту исповедь на фоне бесконечности Вселенной. Потому что любовь это и есть Вселенная, – рассказал Алексей Степанов.

И, наверное, стоит завершить словами самого Михаила Михайловича, который с присущим ему оптимизмом и верой в то, что любовь спасет мир, отметил:

– Живите на все сто! Вера, надежда и любовь – победят! Пусть в ваших душе и сердце всегда живет весна! Любите и будьте любимы!

КОМАНДА

Исполнитель и главный вдохновитель – ректор КНУКиИ Михаил Поплавский

Главный режиссер – Дмитрий Гук

Оператор-постановщик – Алексей Степанов

Второй режиссер – Михаил Харченко

Дизайнер 3D-графики – Виталий Правдин

Хореограф-постановщик – Ростислав Савченко

Образ и стиль – кафедра фэшн-бизнеса Университета культуры

Балет и бэк-вокал – выпускницы и студентки КНУКиИ.