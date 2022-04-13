Поддержавшая Украину Лайма Вайкуле уехала в США: у меня своя война

Латвийская певица, которая поддержала Украину в войне против России, Лайма Вайкуле уехала в США вместе со своим спутником Андреем Латковским по медицинским обстоятельствам. По ее словам, она не вернется в Латвию до лета этого года.

Звезда уклончиво отвечает на вопросы о своем здоровье, пишет Privātā Dzīve. Вайкуле убеждена, что некрасиво сейчас говорить о своих проблемах, когда в Украине продолжается военная агрессия российских оккупантов.

"Я сейчас нигде не появляюсь из-за того, что у меня своя война, с которой мне следует справиться. Но я ничего не хочу говорить... Сейчас неприлично говорит о своих проблемах", – сказала певица.

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Вайкуле поддерживает связь со своими друзьями в Украине. На их вопросы о самочувствии она отвечает: "безусловно лучше, чем у вас".

"Они держатся, а это значит, что и я должна держаться", – подчеркнула она.

Певица добавила, что не отмечала свое 68-летие в этом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский мультиартист MONATIK и знаменитая певица Лайма Вайкуле презентовали клип-мюзикл на нашумевшую ранее песню "УВЛИУВТ на улице Пикадилли".