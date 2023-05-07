'Под винницким дождем': Darisha выпустила новый сингл в день своего шестнадцатилетия

Победительница национального отбора детского "Евровидения-2018" Дарья Красновецкая, уже хорошо известная слушателям как певица Darisha выпустила новый сингл на свой шестнадцатый день рождения. У песни романтическое название "Под винницким дождем".



Видео дня

Трек стал уже третьим синглом Darisha на YULA Label. В песне переданы первые эмоции влюбленности, первые искренние чувства, которые испытал каждый. Поэтому он непременно отзовется и в сердцах ее сверстников и в воспоминаниях старше ее.

“Эта песня – о начале подростковой жизни, о первых чувствах, о чем-то новом, что мы узнаем. И все это я максимально пыталась передать в "Под винницким дождем". По-моему, этот трек вызывает только самые теплые и приятные эмоции, поэтому надеюсь, что моим сверстникам, которые сейчас тоже проживают такую же яркую подростковую жизнь, эта песня однозначно отзовется, - рассказала Darisha.

Новый трек также напомнит всем взрослым о самых ярких моментах их переходного возраста и о первых поцелуях в юности.

Мне кажется, что этот сингл – о каждом из нас, у меня лично он вызывает ностальгические ощущения, хотя мне и 35. Слушая эту песню, я вспоминаю свою молодость и отдых в лагере. Как сейчас помню, это был Ворзель, именно там произошла первая влюбленность, первые поцелуи в щечку… Эти теплые воспоминания всегда отзываются в моей памяти. А вообще, трек не привязан к конкретному возрасту, ведь целоваться можно в любые годы, и не только можно, но надо! Под винницким, под киевским и даже под варшавским дождем главное – целуйтесь, дорогие друзья!» – эмоционально рассказал автор музыки и слов.

А в творчестве Darisha "Под винницким дождем" – это не просто песня, а важный шаг, символизирующий начало нового этапа в ее жизни, не зря релиз нового сингла вышел в день рождения певицы.

“В день выхода сингла мне исполнилось 16, и, мне кажется, дата очень символична для релиза – это же сладкие 16, начало одного из самых ярких периодов нашей жизни. Поэтому, я думаю, это было замечательное решение зарелизить трек именно в этот день!» – поделилась своими эмоциями именинница Darisha.

Как рассказал автор слов и музыки певец ADAM, работа над треком продолжалась около одного дня.

“Где-то в середине марта ко мне в студию в Киеве из Винницы приехала Дарья. На самом деле мы хотели работать над другим проектом и произошли технические неисправности. Тогда я взял гитару и просто начал бренчать. Довольно быстро ко мне пришли строки: "Мы целовались под винницким дождем…" Мне так понравилась эта фраза, к тому же Дарина из Винницы. Только за день мы дописали куплеты, и сейчас вы можете слушать трек на всех стриминговых платформах!", - поделился автор.

Сингл уже доступен на музыкальных платформах.