'Почему вы постоянно хотите раздеваться?' Бывшая жена Кличко ответила на упреки в откровенных фото в 50 лет

Украинская 50-летняя певица Наталья Егорова, бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, ответила на упреки фанатов относительно своих откровенных фотосессий. Украинка, которая в 49 лет стала "моделью в самом лучшем возрасте", приспустила джинсы в студии, что почему-то возмутило некоторых ее подписчиков.

В комментариях под постом в Instagram спросили: "Почему вы постоянно хотите раздеваться?" Ответ от Натальи Егоровой не заставил себя ждать.

"Мы все раздеваемся каждый день. Мы приходим в этом мир голыми. Если вас смущает или раздражает женственность и красота женского тела, возможно стоит задуматься о своих комплексах и спрятанных за ними травмах", – написала модель.

Она посоветовала отписаться от своей страницы, чтобы новые кадры не шокировали ранимых пользователей. На последних из них артистка позировала в облегающем белом топе и широких джинсах. На некоторых фото звезда приспустила штаны, но все интимные части ее тела были закрыты.

Она также ответила подписчице, которая назвала ее фотосессии "самоутверждением".

"Это работа. Вы считаете, что работа моделью – это самоутверждение? Я считаю, что это самовыражение. А как вы проявляетесь в этом мире? Чем делитесь с ним? Злостью и завистью? Или все же любовью и светом?" – спросила украинка.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшая жена Кличко засветила спортивную фигуру в зале. В леггинсах она позировала после интенсивных упражнений и обратилась к подписчикам.

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