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"Почему вы постоянно хотите раздеваться?" Бывшая жена Кличко ответила на упреки в откровенных фото в 50 лет

Катерина Малай
Шоу
1 минута
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'Почему вы постоянно хотите раздеваться?' Бывшая жена Кличко ответила на упреки в откровенных фото в 50 лет

Украинская 50-летняя певица Наталья Егорова, бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, ответила на упреки фанатов относительно своих откровенных фотосессий. Украинка, которая в 49 лет стала "моделью в самом лучшем возрасте", приспустила джинсы в студии, что почему-то возмутило некоторых ее подписчиков.

В комментариях под постом в Instagram спросили: "Почему вы постоянно хотите раздеваться?" Ответ от Натальи Егоровой не заставил себя ждать.

"Мы все раздеваемся каждый день. Мы приходим в этом мир голыми. Если вас смущает или раздражает женственность и красота женского тела, возможно стоит задуматься о своих комплексах и спрятанных за ними травмах", – написала модель.

Она посоветовала отписаться от своей страницы, чтобы новые кадры не шокировали ранимых пользователей. На последних из них артистка позировала в облегающем белом топе и широких джинсах. На некоторых фото звезда приспустила штаны, но все интимные части ее тела были закрыты.

"Почему вы постоянно хотите раздеваться?" Бывшая жена Кличко ответила на упреки в откровенных фото в 50 лет

Она также ответила подписчице, которая назвала ее фотосессии "самоутверждением".

"Это работа. Вы считаете, что работа моделью – это самоутверждение? Я считаю, что это самовыражение. А как вы проявляетесь в этом мире? Чем делитесь с ним? Злостью и завистью? Или все же любовью и светом?" – спросила украинка.

"Почему вы постоянно хотите раздеваться?" Бывшая жена Кличко ответила на упреки в откровенных фото в 50 лет

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшая жена Кличко засветила спортивную фигуру в зале. В леггинсах она позировала после интенсивных упражнений и обратилась к подписчикам.

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