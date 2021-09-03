Победительница "Холостяка-5" вышла замуж: кто стал ее избранником. Фото
Победительница пятого сезона шоу "Холостяк", главным героем которого был Сергей Мельник, модель Марина Кищук вышла замуж. Избранником стал ее бойфренд Олег Ивонин.
Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram. "Это был самый волшебный день моей жизни", – лаконично написала Марина.
Модель обручилась со своим избранником еще в конце июня в Дубае, а в четверг, 2 сентября, пара поженились.
Свадьба состоялась в Одессе в роскошном ресторане, который был украшен бело-голубыми цветами.
Свои клятвы и признания в любви, молодые произнесли на фоне моря, где стояла сверкающая арка.
Для торжественного дня Марина выбрала белоснежное платье с пышной юбкой, длинной фатой и открытым декольте.
Напомним:
Марина Кищук выиграла в проекте "Холостяк". Вместе с Михаилом Мельником они пробыли полгода, но вскоре расстались из-за "отношений на расстоянии".
Сергей Мельник признавался, что сделал тогда неправильный выбор, о чем жалеет до сих пор.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что победительница романтического реалити "Холостяк 8" Иванна Гончарук вышла замуж. Ее избранником стал Павел Забокрицкий.