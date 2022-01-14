Певица МЯТА записала новый сингл 'Знак' по подсказке внутреннего голоса

Певица МЯТА в свой День рождения, на Старый Новый год, представит песню "Знак". До этой премьеры МЯТА сотрудничала с Артемом Пивоваровым ("Love is freedom", "Фарби"), но этот трек она спродюсировала сама.

МЯТА является не только автором музыки и слов к песне "Знак", но и со-режиссером клипа. Стиль и образы она тоже подбирала самостоятельно. Исполнительница предпочитает только украинские бренды.

"Люди должны прислушиваться к своему внутреннему голосу, но это возможно только тогда, когда ты веришь в это. Эта песня мне дала возможность ощущать некоторые моменты наперед. Возможности людей гораздо больше, чем они себе представляют!", – рассказала МЯТА.