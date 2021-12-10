Певица Marietta представила dance-версию трека 'Новий Рік на двох'

Исполнительница, радиоведущая и трэвел-блогер Marietta решила помочь своим слушателям создать праздничное настроение — и представила dance-версию трека "Новий Рік на двох".

"Обычно мы представляем Новый Год как праздник семейный или с удовольствием проводим первую ночь года в компании друзей. А мне хотелось подчеркнуть романтику этого момента и то, насколько круто праздновать вдвоем с любимым! Поэтому охлаждайте шампанское, готовьте вместе то, что любит ваша пара — и побудьте нелишний раз вместе! А родные и друзья спокойно дождутся вас 1 января!", – рассказала Marietta.

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Танцевальную версию помогла создать ведущая DJ лучшей танцевальной радиостанции Украины "Kiss FM" Аня Арфеева. По словам диджейки, она без раздумий согласилась на очередную совместную работу с исполнительницей.

"Приятно наблюдать, как растет и развивается артист! Помню нашу первую работу в творческом тандеме — и охотно замиксовала ее праздничный трек "Новий Рік на двох". У этой девушки — большое будущее! Главное — не останавливаться и продолжать идти навстречу мечтам!", – отметила Аня Арфеева.