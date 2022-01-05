Звезду 'Гарри Поттера' Эмму Уотсон обвинили в антисемитизме. Детали скандала

Звезда культовой франшизы про Гарри Поттера, британская актриса Эмма Уотсон попала в скандал и была обвинена в антисемитизме послом Израиля в ООН Гиладом Эрданом. Причиной тому стал пост в соцсетях, в котором знаменитость поддержала Палестину.

Уотсон опубликовала на личной странице в Instagram изображение палестинских активистов с надписью "Солидарность – это глагол". В подписи она оставила цитату знаменитой ученой и феминистки Сары Ахмед.

"Солидарность не предполагает, что наша борьба – это одна и та же борьба, или что наша боль – это та же боль, или что наша надежда на такое же будущее. Солидарность предполагает приверженность и работу", – оставила исполнительница роли Гермионы Грейнджер у себя в профиле.

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Стоит отметить, что конфликт между Израилем и Палестиной обострился 6 мая 2021 года. В столкновение палестинских и еврейских демонстрантов вмешалась полиция Иерусалима. Скандал разгорелся из-за планов Верховного суда Израиля выселить палестинцев из жилых домов в квартале Шейх-Джаррах (район Восточного Иерусалима).

Гилад Эрдан отреагировал на пост Уотсон в своем Twitter. Его возмутило поведение актрисы, которая в 2014 году была назначена послом доброй воли ООН.

"Художественный вымысел хорош в "Гарри Поттере". В реальности он не работает. Если бы магия существовала, она бы уничтожила ХАМАС, который угнетает женщин и стремится к уничтожению Израиля, и Палестинскую автономию (ПА), поддерживающую террор. Я только за!", – прокомментировал Эрдан.

Не смог пройти мимо скандала и Дэнни Данон – бывший посол Израиля в ООН. На своей странице в соцсетях он написал: "Десять очков Гриффиндору за антисемитизм", изменив популярную фразу из книги и фильма о Хогвартсе. Однако фанаты "Гарри Поттера" стали на защиту Уотсон в комментариях.

Полемика разгорелась после того, как глава Министерства обороны Израиля Бенни Ганц встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Оппозиционный руководитель резко раскритиковал действия министра. Однако Ганц заявил, что для пользы дела не планирует прекращать подобные встречи.

Коротко о знаменитости:

Эмма Уотсон – британская актриса, модель и активистка по правам человека, феминистка, посол доброй воли ООН-Женщины. Участие в съемках "Гарри Поттера" принесло Уотсон многочисленные награды, а также более 10 миллионов фунтов стерлингов. Признана "Женщиной года" 13 февраля 2017 по версии журнала Elle за достижения в кино, а также за свою гуманитарную работу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что к 20-летию выхода первого фильма из франшизы о Гарри Поттере платформы HBO Max и "Амедиатека" выпустили специальный выпуск, посвященный всем сериям. В нем поклонники культового "мальчика, который выжил", увидели повзрослевших героев и уже такие родные стены Хогвартса.