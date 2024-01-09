Звезду фильма 'Анатомия падения', получившего 'Золотой глобус', обвинили в изнасиловании своего коллеги

Французского актера и режиссера Сэмюэля Тейса обвинили в изнасиловании после того, как фильм с его участием "Анатомия падения" получил "Золотой глобус" и в очередной раз подтвердил свой статус главного претендента на "Оскар". Вероятное сексуальное насилие произошло якобы во время съемок другой кинокартины в июле прошлого года.

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По информации, полученной от французской газеты Liberation, инцидент произошел 1 июля в период съемок после вечеринки в квартире со всеми актерами и съемочной группой. Об этом пишет Variety.

Один мужчина из съемочной группы из-за состояния сильного алкогольного опьянения после вечеринки остался ночью в квартире. Утром, по словам вероятной жертвы, Тейс изнасиловал его.

Актер же это отрицает. Правда, сексуальную связь с коллегой не скрывает. Говорит, что все произошло с согласия сторон. В настоящее время продолжается расследование, суд не вынес окончательный приговор.

Между тем адвокат обвиняемого утверждает: "Не было никаких элементов, которые квалифицировали бы случившееся как сексуальное насилие".

Следует заметить, что после обвинений Тейс был отстранен от съемок своей третьей режиссерской работы "Клянусь". Продюсер фильма Кэролайн Бонмаршан обратилась за помощью к посторонней организации для проведения внутреннего расследования в актерском составе и съемочной группе. В результате расследования было решено физически отодвинуть Тайса от съемочной площадки и разрешить ему управлять работой дистанционно.

Ранее OBOZ.UA также писал, что французская актриса Элен Даррас обвинила в сексуальном насилии своего коллегу Жерара Депардье. Они оба играли роли в ленте "Диско", при создании которой и произошла эта ужасная ситуация. Актриса приравняла отношение Жерара к себе во время съемок, как к куску мяса.

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