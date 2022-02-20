Звезду 'Дизель Шоу' уличили в поездках в РФ: коллеги за него заступились

Популярного российского комика, который проживает в Украине и снимается в развлекательном проекте "Дизель Шоу", Сергея Писаренко обвинили в поездках в Москву. Шеф-редактор юмористической программы Алексей Бланар оправдал коллегу, заявив, что у того в РФ проживают родители и дети от первого брака.

Нарекания в сторону Писаренко начались из-за скандала вокруг нацотбора на Евровидение-2022 и непосредственно дисквалифицированной победительницы Алины Паш. Как пишет Главком, одна из фанаток в сети заступилась за певицу, отметив, что "российских актеров на работу в Украину приглашают, а своих преследуют".

Такой комментарий украинка оставила под публикацией актрисы Ольги Сумской в Facebook, которая также поддержала Паш после громких разбирательств вокруг ее кандидатуры на участие в международном вокальном конкурсе.

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Женщина заявила, что летела с Писаренко одним самолетом в столицу Польши, откуда юморист отправился в Россию.

"Я самолетом летела несколько недель назад с гражданином России из Киева в Варшаву. Он потом в Москву улетел. Активно снимается в "Дизель Шоу". Возможно, со своих начните? Вы приглашаете российских актеров на работу в Украину, а своих – украинских – преследуете?", – написала в сети "обвинительница".

Шеф-редактор "Дизель Шоу" заступился за актера, объяснив, что у того есть вид на жительство в Украине. Кроме того, по словам Алексея Бланара, Писаренко приглашают в страну только с разрешения СБУ, в оккупированном Крыму он концертов не давал и даже выступает на украинском языке.

"Так, приглашаем русских артистов с видом на жительство в Украине, где у одного из них жена и дочь проживают. Тоже наша коллега по телевидению. Мы делаем это открыто, каждый раз согласно закону, получая разрешение в СБУ. Не будет разрешения – не будем приглашать. Но пока эти ребята ничего противозаконного не совершили. В Крыму не выступали (в отличие от множества украинских артистов), об Украине плохого не говорили. Было одно сомнительное интервью Сергея с провокациями журналистов. Предупредили – больше такого не делает. Выступают, кстати, и на украинском языке тоже", – заявил Бланар.

Писаренко в Киеве живет вместе со своей второй супругой – телепродюсером Мариной Городецкой. Пара воспитывает общую дочь Варвару, а также детей от предыдущего брака Марины. В России же у комика остались родители и четверо детей от экс-жены.

Отметим, что пост в поддержку Алины Паш со страницы Сумской исчез. Очевидно, артистка его удалила.

Коротко о знаменитости:

Сергей Писаренко – 53-летний комедийный актёр, телеведущий и шоумен. Родился 22 июля 1968 года в Магнитогорске (Россия). Популярным его сделала команда КВН "Уездный город", которая стал чемпионом Высшей лиги КВН в 2002 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, после объявления "Суспільного" о том, что Алине Паш (Alina Pash) отказали в участии в Евровидении 2022, многие звезды украинского шоу-бизнеса выразили свою поддержку исполнительнице. Ими стали певица Надя Дорофеева, участница коллектива "Квартал 95" Елена Кравец, блогер Ян Гордиенко и другие