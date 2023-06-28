Звезду 'Девушки с татуировкой дракона', пропавшего 6 месяцев назад в горах, нашли мертвым

Успешного британского актера Джулиана Сендза, снимавшегося в оскароносных фильмах, обнаружили мертвым. В январе этого года он пропал в горах в Калифорнии. Почти 6 месяцев звезду разыскивали, а на днях обнаружили остатки тела.

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Экспертам удалось идентифицировать актера, рассказали журналисты BBC. Причину смерти пока не установили (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джулиан Сэндз исчез 13 января, пытаясь покорить вершину Болд в горах Сан-Габриэль в Калифорнии. К горам он подъехал на авто, которое впоследствии нашли.

Департамент шерифа округа Сан-Бернардино накануне выступил с официальным заявлением о том, что останки, найденные в горах, принадлежат Сэндзу.

"Причина смерти еще выясняется, ожидаются результаты дальнейших экспертиз. Мы хотели бы поблагодарить всех волонтеров, которые без устали работали, пытаясь найти мистера Сендза", – говорится в заявлении.

Актер снимался в кинопроектах "Арахнофобия", "Покидая Лас-Вегас", "Чернокнижник", "Тринадцать друзей Оушена", "Девушка с татуировкой дракона", "Декстер", "Скрюченный домишко" и т.д.

У него осталось трое детей от разных браков. Семья звезды до последнего дня надеялась, что Сэндз остался жив.

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