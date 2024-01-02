Звезду 'Беверли-Хиллз, 90210' жестоко избили байкеры: рядом с Йеном Зирингом была его 10-летняя дочь

Американский актер Иен Зиринг прокомментировал произошедший накануне Нового года инцидент. Знаменитость стал жертвой агрессии: на Зиринга набросилась группа байкеров посреди белого дня в Голливуде.

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59-летняя звезда шоу "Беверли-Хиллз, 90210" рассказал в Instagram о своем состоянии после драки, а также о состоянии своей 10-летней дочери Пенны, сидевшей рядом в машине. Как пишет Daily Mail, конфликт произошел, когда актер застрял в пробке.

К Зирингу подошел водитель байка и начал агрессивно вести. Выйдя из транспорта, звезда стал защищаться. Впоследствии на него налетела группа из четырех байкеров, избивших знаменитость, применив ноги и руки.

"Я рад сообщить, что я и моя дочь абсолютно невредимы, но этот инцидент вызвал у меня глубокую обеспокоенность из-за растущей смелости таких групп, которые нарушают общественную безопасность и спокойствие", – написал Зиринг.

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