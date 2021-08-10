Звезде сериалов Netflix поставили неутешительный диагноз

Популярной американской актрисе и лауреату премии "Эмми" Кристине Эпплгейт поставили неутешительный диагноз. Медики выявили у нее рассеянный склероз.

Знаменитость написала об этом на личной странице в Twitter. Она поблагодарила поклонников за поддержку и отметила, что это "трудный путь, который все еще продолжается".

"Привет, друзья. Несколько месяцев назад мне поставили диагноз рассеянный склероз. Это был трудный путь. Но жизнь продолжается", – написала актриса.

Буквально через час после публикации поста, Эпплгейт написала еще одно сообщение.

"Теперь я хочу уединиться, пока я прохожу через это. Спасибо, целую", – написала Кристина.

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Коротко о знаменитости:

Кристина Эпплгейт – голливудская актриса, номинант на премии "Золотой глобус" и "Тони".

Известна работой в фильмах и сериалах "Женаты с детьми", "Джесси", "Друзья", "Плохие мамочки", "Кто такая Саманта?". Недавно она сыграла одну из главных ролей в телесериале "Мертв для меня".

С 2001 по 2007 год была замужем за актером Джонатоном Шеком. В 2013 вышла замуж за музыканта Мартина Линобли. У них родилась дочь Сейди Грейс.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что рассеянный склероз – это одна из самых страшных и самых загадочных неврологических болезней. От нее нельзя вылечиться.