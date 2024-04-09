Звезда 'Звездных войн' Иванна Сахно рассказала, почему в Голливуде ей 'запрещали' общаться на украинском языке и как там относятся к войне в Украине

Актриса родом из Украины Иванна Сахно прокомментировала свою цитату многолетней давности о том, что в Голливуде ей "запретили" общаться на родном языке. Звезда "Звездных войн" сделала уточнение, что менеджеры действительно посоветовали ей отказаться от украинского языка в США, чтобы поскорее избавиться от акцента для ролей.

Также она призналась, что окружающие украинку коллеги очень сознательные и проукраинские. Об этом знаменитость рассказала в интервью "Украинской правде".

"Мне мои менеджеры запретили общаться на украинском с родителями и смотреть украинские продукты, читать украинские книги" – говорила Иванна Сахно шесть лет назад.

Сейчас этим словам она удивляется и называет их "грубыми". Актриса поспешила разъяснить свой комментарий.

"Они не запретили, они посоветовали не разговаривать на украинском языке. Это не было против Украины, это было в поддержку моей карьеры. И вообще любой актер из любой страны, который приезжает, если ты действительно хочешь выучить акцент, тебе нужно просто сфокусироваться на акценте, который ты учишь", – объяснила украинка.

В тот момент она действительно перестала общаться на украинском языке и даже отказалась от медиапродуктов отечественного производства.

"Даже сейчас, если я готовлюсь к фильму, где мне нужно делать какой-то акцент, я просто фокусируюсь только на этом акценте, работаю со своим учителем по акценту. Это до сих пор реалия", – поделилась звезда.

Работающая с ней команда состоит из проукраинских американцев. Они поддерживают актрису с самого начала полномасштабного вторжения России, поэтому украинка считает, что ей повезло.

"Мне нужно было перенести начало моей подготовки к сериалу, и они мне дали это время, чтобы я могла быть на протестах в Нью-Йорке. Они понимают, и в этом большая ценность. Мой адвокат со своей командой – он работал также в обороне некоторое время – и они отправили амуницию самолетом в Украину. Мои агенты, вся команда агентства, собирала деньги на Украину", – призналась Иванна Сахно.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская актриса отказалась играть роль россиянки в одном из проектов Netflix. Это решение стоило ей недешево, но звезда о нем не жалеет.

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