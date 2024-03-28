Голливудская актриса из Украины Иванна Сахно отказалась играть россиянку и расторгла контракт с Netflix. Подробности

Украинская актриса и голливудская звезда Иванна Сахно, известная по ролям в американских картинах "Тихоокеанский рубеж 2" и "Шпион, который меня кинул" отказалась играть героиню с российским прошлым в одном из проектов Netflix. Это решение стоило ей недешево, но звезда о нем не жалеет.

О своей позиции она рассказала в интервью для ТСН, отметив, что некоторые подробности не имеет права разглашать. Артистка лишь отметила, что расторгнуть контракт со стимингом – не бесплатное удовольствие, поэтому 50% своего заработка из другого сериала она вынуждена будет отдать.

Если актрисе сейчас родом из Украины и предлагают сыграть россиян, ее команда такие роли даже не рассматривает.

"Это даже не вопрос. Я вам скажу, что сейчас в Голливуде все меньше представляют россиян. У меня случались моменты, когда я была присоединена к сериалу Netflix во время COVID. Это роль россиянки. Это была роль американки, но у нее бекграунд из Советского Союза. На тот момент это была моя одна из первых главных ролей в большом сериале Netflix", – рассказала Иванна Сахно.

Съемки и не начались из-за пандемии, но в то время звезда решила, что не хочет воплощать на экране героиню с российским прошлым, поэтому приняла решение отказаться от роли. В этом ее поддержали родные.

"У меня были немного проблемы. Я не могу официально об этом говорить, я им должна до сих пор. Следующую работу, которую я с Netflix делаю, я им должна 50% своей зарплаты", – пояснила Иванна Сахно.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2023 году украинская актриса сыграла роль жены известного певца Hozier, провожающей своего возлюбленного на войну. Клип с ее участием собрал около 5 млн просмотров.

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