Звезда "Женского квартала" засветила стройные ноги в коротких шортах. Фото

София Ковнир Люди 03:45, 2.04.2021

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала эффектный наряд, позируя в студии на стуле.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что хочет повторить подобную съемку.

Так, актриса позировала на камеру в шортах и коротком топе черного цвета, а также длинных сапогах-ботфортах с острым носом и на шпильке. Сверху Сопонару надела коричневый длинный плащ.

Кроме того, телезвезда распустила свои светлые волосы, а визажист сделал ей макияж смоки айс.

Ирина Сопонару продемонстрировала эффектный наряд
Instagram/Ирина Сопонару

Фанаты восхитились кадром Сопонару и отметили, что она настолько красивая, что невозможно оторвать глаз.

"Очень красивая!", "Очень красивая. Глаз не оторвать", "Моя любовь", "Стильная", – пишут люди в комментариях.

Фанаты восхитились кадром Сопонару
Скриншот
Актрису засыпали комплиментами
Скриншот
В сети оценили снимок актрисы
Скриншот

Коротко о знаменитости:

  • Ирина Сопонару – украинская актриса театра и кино румынского происхождения, фотомодель, участница команд "Винницкие" в "Лиге смеха".

  • Была участницей юмористического проекту категории "18+" на российском телеканале ТНТ "Не спать".

  • Является актрисой скетч-комедии "Країна У" – играет роль полтавской девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Сопонару поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в элегантном образе. На нем она позировала в длинном пальто, оголив стройные ноги.

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