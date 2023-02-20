Звезда ''Закона и порядка'' Ричард Белзер скончался в 78 лет

В возрасте 78 лет скончался американский актер и юморист Ричард Белзер, прославившийся благодаря роли детектива в телевизионных криминальных драмах, среди которых "Закон и порядок". Артист отошел в вечность во Франции.

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Причиуы смерти СМИ и близкие звезды не назвали. По данным People, американец в последние годы часто болел (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Белзер скончался утром в воскресенье, 19 февраля, в своем доме на юго-западе Франции, сообщил писатель и друг покойного Билл Шефт в беседе с журналистами The Hollywood Reporter.

"У него было много проблем со здоровьем, а его последними словами были: "Пошел ты, ублюдок", – вспомнил Шефт.

Белзер отличался своим черным юмором, сарказмом и острым умом, что помогло ему удачно вжиться в роль образованного и кое-где циничного детектива Джона Манча, который появлялся во многих телешоу США.

На счету Ричарда Белзера такие известные проекты как: "Убийный отдел", "Секретные материалы", "Улица Сезам", "Южный парк", "Американский папаша", "Третья планета от Солнца", "Детективное агентство "Лунный свет", " Полиция Майами", "Лицо со шрамом" и другие.

Актер не бросал карьеру до 2017 года, периодически появляясь на ТВ. Он также проявил себя как автор 5 книг о теориях заговоров.

В 1985 году Белзер женился на актрисе и модели Playboy Хирли Макбрайд, которая воспитывала 2 детей от предыдущих отношений. Своих наследников у актера не было. В 1983 году он пережил рак яичек.

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