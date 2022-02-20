Звезда 'Сватов' Кошмал удивила сходством с трехлетним сыном

Популярная украинская актриса Анна Кошмал, наиболее известна благодаря роли взрослой Жени Ковалевой в комедийном сериале "Сваты", показала поклонникам трехлетнего сына и удивила невероятным сходством с ним. По мнению фанатов, мальчик – копия своей звездной мамы.

Снимок появился на личной странице артистки в Instagram. В публикации 27-летняя звезда написала трогательные слова о том, как сильно она любит малыша.

"Моя необъятная любовь и радость, мой ангел, моё спасение и утешение. Каждый раз, когда я смотрю в эти голубые глаза, всё на свете теряет своё значение", – нежно подписала кадр актриса.

На фото знаменитость позирует с сыном Мишей, сидя на деревянных ступеньках в доме. Она с улыбкой смотрит на ребенка и обнимает его за живот, а взгляд мальчика направлен прямо в камеру. Облокотившись на маму, светловолосый малыш с голубыми глазами смеется.

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В комментариях поклонники начали активно писать об удивительном сходстве Кошмал и ее сына. Интернет-пользователи отметили, что у Миши с мамой идентичное выражение лица, особенно, когда они улыбаются.

"Удивительно похожи", "Анечка, Миша – копия вы", "Очень сильно похожи", "Невероятно на вас похож", "Он так на вас похож в детстве, да и сейчас", "Никаких тестов ДНК не нужно", "Как две капли", – оставляли под снимком фанаты.

Напомним, Кошмал стала мамой в июне 2018 года. О своей семейной жизни она практически никогда в сети не рассказывает, и лишь изредка публикует совместные фото с сыном.

Коротко о знаменитости:

Анна Кошмал – 27-летняя киноактриса из Киева. В детстве занималась хореографией: балетом, бальными и спортивными танцами, а также посещала музыкальную школу. Закончила Киевское эстрадно-цирковое училище. Славу получила благодаря роли Жени Ковалевой в телесериале "Сваты". Также снималась в украинских сериалах "Танец бабочки", "Слуга народа", "Балерина", "Дочки-мачехи", "Перекрестки", "Даша", "Село на миллион", "Папик" и других.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Кошмал до съемок в сериале "Сваты" была блондинкой. В пятом сезоне ее персонаж появился на экранах в образе гота, поэтому 16-летней артистке пришлось перекрашиваться. Фото и видео звезды до изменений можно увидеть в нашем материале.