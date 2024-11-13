Звезда сериала 'Сплетница' пропала без вести: родные подозревают ее мужа

Актриса и звезда сериала "Сплетница" Шанель Бэнкс, сыгравшая роль Сойер Беннетт, пропала без вести. Еще с конца октября она не выходит на связь, а новоиспеченный муж актрисы отказывается сотрудничать с полицией в поисках знаменитости.

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Исчезновение оказалось таинственным, ведь Бэнкс покинула свою квартиру в Лос-Анджелесе, оставив в ней все личные вещи, автомобиль и домашних любимцев, которых всегда брала с собой. Однако вместе с актрисой исчез ее мобильный телефон и ноутбук. Об этих деталях сообщило медиа Newsweek.

Родные подали заявление об исчезновении в полицию Лос-Анджелеса и сейчас в поисках частного детектива, который поможет найти пропавшую.

"Я могу сказать вам, что в моей душе, в моем нутро, что-то не так. Мы прожили уже две недели без единого слова, без звука. Ничего", – сказала Даниэль-Тори Сингх, двоюродная сестра Бэнкс.

Полиция несколько раз наведывалась в квартиру актрисы, но она там не появлялась. Все вещи оставались нетронутыми. Как отмечает сестра актрисы, знаменитость "никуда не ходит без своей маленькой собачки". Более того, женщины хорошо ладили и часто общались, а отсутствие звонков в тот день насторожило Сингх.

"Пять дней без вести от моей кузины – это тревожный колокольчик. Она не избегает разговоров со мной или своей матерью более 48 часов", – рассказывала она.

Родные также подозревают мужа Шанель Бэнкс в похищении из-за его отказа сотрудничать со следствием. Сингх признается, три дня назад замечала на его шее и руках многочисленные следы и царапины, а губа была разбита. Полиция сфотографировала эти телесные повреждения как одно из доказательств. Родные утверждают, что во время первой проверки стражами порядка после исчезновения актрисы этих следов вероятной драки не было.

Сингх также рассказала, что мужчина "снимал объявления об исчезновении актрисы со столбов и машин". Шанель Бэнкс вышла замуж за этого человека в августе 2023 года.

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