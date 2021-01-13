Звезда сериала "Однажды ночью" тайно женился

София Ковнир Люди 08:43, 13.01.2021 Обновлено: 09:13, 13.01.2021

38-летний британский актер, звезда сериала "Однажды ночью" Риз Ахмед недавно женился. Имя своей избранницы и подробности их отношений знаменитость пока не разглашает.

По его словам, он "долго" не вступал в брак и вот это произошло. Об этом Ахмед рассказал в подкасте Grounded, пишет "КП в Украине".

Актер считает, что его личная жизнь неактуальна, поэтому он не хочет вовлекать посторонних в это.

Также мужчина добавил, что на данный момент он проживает в Северной Калифорнии. Ахмед планирует надолго задержаться здесь, так как семья его супруги родом отсюда.

Риз Ахмед недавно женился
Киномания

  • Напомним, Риз Ахмед – британский актер и музыкант.

  • Наибольшую известность приобрел ролями в фильмах: "Дорога на Гуантанамо", "Четыре льва", "Стрингер", "Изгой Один. Звездные войны: История", а также в телесериале "Однажды ночью".

  • Неоднократно выдвигался на премию Британского независимого кино. Записал два альбома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 59-летний американский актер и режиссер Шон Пенн тайно женился на 28-летней возлюбленной, актрисе Лейле Джордж.

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