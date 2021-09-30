Звезда сериала 'Люся интерн' Лиза Зайцева заявила о насилии в браке. Видео

Украинская актриса сериала "Люся интерн" на телеканале Украина Лиза Зайцева рассказала, что ее муж регулярно унижал ее психологически и физически. Артистке пришлось бежать из своей же квартиры.

Этим Лиза поделилась с журналистами Зіркового шляху со слезами на глазах. Девушке пришлось вспомнить все жуткие события, которые она переживала много лет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Еще до свадьбы бывший муж актрисы мог позволить себе толкать ее, бить руками и ногами. Звезда боялась рассказать об этом даже самым близким родственникам, ведь волновалась о последствиях.

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"Я жала в большом страхе. Было ощущение, что если я кому-то скажу, то не знаю, что бы со мной произошло. Я не хотела рассказывать об этом кому-то, потому что его бы перестали любить. Его бы больше не видели таким, каким я его видела. А я очень сильно любила и видела в нем много хорошего ", – признается Лиза.

После 5 лет совместной жизни артистка таки решилась бежать из общей квартиры к лучшей подруге. Помогли ей в этом решении регулярные сеансы у психолога, которого она начала посещать.

Мужчина еще долго преследовал беглянку, поэтому она подала заявление о разводе только через год. Сейчас судебный процесс, который должен разделить между бывшими влюбленными имущество, продолжается до сих пор.

Коротко о звезде:

Лиза Зайцева – украинская актриса, известная по роли в комедийном телесериале "Люся интерн" на телеканале Украина;

Родилась 5 января 1994 в городе Киев;

Начала сниматься в 2013 году. Дебютировала во втором сезоне сериала "Женский доктор".

Также OBOZREVATEL писал о коллеге по сериалу Лизы Павле Кружнове, который страдал от буллинга и плохих отношений с отцом.