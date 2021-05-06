Звезда сериала 'Кадетство' заявила о разводе с мужем

Украинская актриса 36-летняя Ольга Атанасова (Лукьяненко), которая известна ролями в сериалах "Кадетство" и "Папаньки", объявила, что разошлась с мужем, бизнесменом Сергеем. Пара пробыла в браке около девяти лет.

Перед разрывом отношений супруги в течение пяти месяцев переживали сложные времена. Об этом Атанасова рассказала в интервью программе Dorotye на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы с тобой говорим об этом в прошедшем времени, потому что мы с Сережей разошлись. У нас был непростой период, скажем так, 5 месяцев и решение пришло 2 месяца назад", – сообщила знаменитость.

О причинах расставания актриса не говорит, но такое решение она обдумывала не один день. На данный момент пара еще не развелась официально, она продолжает общаться ради 8-летней дочери Адель.

Коротко о знаменитости:

Ольга Атанасова (Лукьяненко) стала популярной благодаря ролям в картинах "Кадетство", "Моя прекрасная семья" и "Волчица".

Кинокарьера звезды началась с роли в фильме "Любовь слепа". С супругом Сергеем Атанасова встретилась в 2009 году, в 2013-ом у пары родилась дочь Адель.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 51-летняя украинская певица Ирина Билык призналась, что подала на развод со своим мужем 48-летним фотографом Асланом Ахмадовым. По словам знаменитости, она сама была инициатором разрыва отношений.