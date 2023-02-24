Звезда сериала ''Кадетство'' Атанасова со слезами впервые сообщила о смерти отца – актера Анатолия Лукьяненко

Украинская актриса Ольга Атанасова (Лукьяненко), известная ролями в сериалах "Кадетство" и "Папаньки", впервые сообщила, что умер ее родной отец – актер Анатолий Лукьяненко. Трагедия произошла еще два года назад, однако звезда не общалась с папой и потому о его смерти узнала несколько лет спустя.

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Об этом она со слезами на глазах рассказала в интервью Алине Доротюк на YouTube. Актриса обвиняет в том, что не узнала сразу, жену отца, которая преследовала меркантильные цели (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я узнала, что умер мой папа. У нас не было с них близких отношений уже очень давно. Я не знаю, что было бы, если бы мне позвонили и сказали, что это произошло вчера. Как минимум, я бы поехала к нему. Но я узнала это как факт и не от людей, которые жили с ним, а просто с друзьями за кофе. Я узнала, что он умер два года назад", – поделилась Атанасова.

Актрисе хотелось бы узнать о смерти Анатолия Лукьяненко сразу, но жена отца не рассказала ей, потому что боялась, что звезда захочет забрать его квартиру. Решение избранницы папы возмутило артистку, ведь она не планировала делить имущество. Атанасова заявила, что хочет встретиться с женщиной и расспросить ее о мотивах некрасивого поступка.

"У нас, я уверена, было сколько общих тем. Потому что он актер – та же профессия, те же люди. Мы могли бы с ним говорить часами. И где-то я понимаю, что этого никогда не будет. Я не знаю, с какими мыслями он уходил. Возможно, он думал обо мне", – со слезами на глазах сказала актриса.

Следует отметить, что широкой публике до сих пор также не было известно о смерти Анатолия Лукьяненко, который был членом Национального союза кинематографистов Украины. Он родился в 1959 году, а значит, умер в возрасте 61 или 62 лет.

При жизни актер снялся в десятках кинопроектов, среди которых "К расследованию приступить", "Отряд специального назначения", "Поезд вне расписания", "Без года неделя", "Ледяные цветы", "Женихи", "Твое мирное небо", " Какие мы были молодые" и т.д.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ольга Атанасова объявила о разводе с мужем, бизнесменом Сергеем. Пара провела в браке около девяти лет.

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