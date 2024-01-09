Звезда 'Полового воспитания' Джиллиан Андерсон надела на 'Золотой глобус-2024' платье с вышитыми вагинами

Американская актриса, мама Остина в сериале "Половое воспитание", Джиллиан Андерсон придерживается роли секс-терапевта не только в кино, но и в жизни. На вручение премии "Золотой глобус-2024" она надела платье молочного цвета с вышитыми вагинами, словно пытаясь выглядеть в соответствии с сериалом, из-за которого появилась на кинопремии.

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На самом деле Джиллиан – феминистка и ЛГБТ-активистка, поэтому вероятнее всего из-за этого актриса решила поразить публику причудливым платьем. В интервью Extra звезда заявила, что это коллаборация бренда одежды Gabriela Hearst с ее собственным бизнесом – G Spot.

"Вагины, на моем платье так много вагин. Вышивка каждой занимала 3,5 часа, а их много. Так что это было около 150 часов вышивания", – поделилась актриса. В интервью Deadline она заявила, что создала такой образ из-за того, что он отвечает ее собственному бренду G Spot.

"Поскольку мое присутствие в Instagram освещало вагины с тех пор, как "Половое воспитание" появилось на Netflix, а мантра моего бренда G-Spot – "в приоритете – удовольствие", я хотела добавить этот элемент в дизайн", – пояснила Джиллиан Vogue.

Свой образ актриса подчеркнула украшениями Chopard и лаковой сумочкой цвета металлик и обувью Aquazzura. В частности, Джиллиан опубликовала в Instagram фотографии из "Золотого глобуса-2024". На двух фото из которых актриса перекусывает сосиской. Подпись к фотографиям имеет несколько сексуальный подтекст: "Иногда тебе просто нужна сосиска, подходящая к платью с вагинами".

Причудливое платье Джиллиан Андерсон создало ажиотаж в соцсетях. Ее начали активно обсуждать в X. Кое-кто назвал это просто рекламной кампанией, другие увидели в вышивке устрицы, но платью также посвящали мемы, шутя об уменьшенной яркости экрана телефона и едва заметных узорах. "Люди с низким уровнем яркости телефона пытаются выяснить, в чем причина шума вокруг платья Джиллиан Андерсон", – говорилось в одном из них.

Напомним, что стало известно обо всех победителях премии "Золотой глобус-2024". Были вручены призы в 27 категориях. Хотя публика считала, что наибольшее количество из них получит фильм "Барби", ее почетное место занял конкурент – "Оппенгеймер".

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