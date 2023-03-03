Звезда ''Поймать Кайдаша'' Хижняк вспомнила свой первый день полномасштабной войны: все пылало и гремело

Украинская актриса Антонина Хижняк, наиболее известная благодаря роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша", как и многие украинцы, буквально поминутно помнит все события 24 февраля 2022 года. День, который разделил жизнь целого народа на до и после, начался для артистки в пять утра со звонка брата, который произнес: "Сестра, война".

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Хижняк и ее пятилетний сын тогда находились в квартире на 16 этаже. С такой высоты они могли отчетливо увидеть клубы дыма от взрывов в небольших населенных пунктах Киевской области. Жуткими воспоминаниями о полномасштабном вторжении России актриса поделилась в интервью "Фактам".

"Около пяти утра первым позвонил брат. Он у меня трудяга, но и погулять любит, так что я подумала, что он после вечеринки хочет ко мне заехать. Спрашиваю: "Что такое, чего ты звонишь?" Пауза… "Сестра, война". И потом всё. Шок. Мы живем на 16-м этаже, одни окна выходят на наш город, другие – на Обухов, Калиновку, где мои родители. Все вспыхивало, гремело, с каждым часом становилось все громче", – поделилась звезда.

Первым делом Хижняк тогда обзвонила родных – расспрашивала кто где и как. Затем начала фотографировать все документы и параллельно собирала тревожный рюкзак.

"Мы спустились в подвал. Но его нельзя назвать надежным укрытием, потому что должно быть два выхода, доступ к воде и воздуху. Если вдруг попадание в 16-этажку, она просто складывается, и всё. Сначала мы бегали в убежище каждый раз, когда была сирена. За год войны отношение к этому изменилось. Мы почти перестали спускаться, потому что ночью со спящим ребенком, которого еще по дороге нужно одеть, не набегаешься", – призналась актриса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Хижняк призналась, что с началом полномасштабной войны стала более агрессивной и не может совладать с ненавистью в отношении российских оккупантов. Звезда не скрывает своих эмоций и считает, что сейчас именно гнев помогает украинцам бороться с захватчиками.

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