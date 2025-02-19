Звезда Playboy Ариан Белламар умерла в 46 лет: стала известна причина

Модель Playboy Ариан Белламар умерла в конце прошлого года в возрасте 46 лет. Спустя всего два месяца стало известно о причине.

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Причиной смерти стал сердечный приступ, как сообщается на странице GoFundMe, которую создал ее бывший муж Таннер Слаут и организовал сбор средств на похороны. Как пишет TMZ, сообщение о гибели Белламара поступило 20 декабря 2024 года. Поскольку коронер не имел юрисдикции над ее делом, дополнительные подробности не были обнародованы ранее.

Ариан Белламар родилась во Флориде, а выросла в маленьком городке возле Торонто, Канада. С детства она увлекалась искусством, мечтала стать актрисой и участвовала в местных постановках.

Хотя Белламар росла в неблагополучной семье, она нашла утешение на сцене и перед камерой. Еще ребенком она писала письма компании Волта Диснея, мечтая попасть в актерский состав "Нового клуба Микки Мауса".

Несмотря на тяжелые обстоятельства на дому, включая алкоголизм отца и финансовые трудности, Белламар оставалась целенаправленной. После вмешательства Службы защиты детей ее передали на попечение бабушки. Чтобы помочь ей, Ариан работала ночью на стоянке грузовиков и днем – официанткой, что привело к тому, что она покинула школу в 15 лет, сообщает IMDb.

Мечтая о лучшей жизни, она переехала в Лос-Анджелес, где работала на любых работах, включая официантку и танцовщицу. Спустя всего шесть лет ей удалось получить первую оплачиваемую роль в сериале "Окружение". Это явилось началом ее карьеры в индустрии развлечений.

Белламар стала известна как модель Playboy и появлялась в фильмах "Отряд самоубийц" и "Похмелье, часть III". Она также принимала участие в сериалах "Няни из Беверли-Хиллз" и "Сваха-миллионер". Ее откровенность и острый ум сделали ее популярной среди поклонников реалити-шоу.

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