Звезда ''Папика'' Рыбак впервые показала 1-месячного сына и рассекретила его имя

Украинская актриса Дарья Рыбак, сыгравшая в известных сериалах "Сваты", "100 тысяч минут вместе" и "Папик", впервые показала своего новорожденного сына. Звезда скрывала его имя и фото, но в первую маленькую "годовщину" – месяц от рождения – решила познакомить поклонников с малышом.

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Она вблизи сфотографировала первенца, которого нежно держала за руку. Фото появилось в ее Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Малыша назвали Тео. Вероятно, это сокращенный вариант имени, хоть актриса и не уточнила.

"Тео – наша бесконечная любовь", – написала Дарья Рыбак.

На черно-белом кадре новорожденный малыш позировал с открытым ротиком. Его глаза тоже были открыты, поэтому поклонники смогли оценить, похож ли уже на маму сын звезды.

Другие подписчики актрисы пожелали Тео счастья и здоровья, а также восхитились опубликованным фото.

"На вас похож", "Пусть растет здоровый родителям на радость", "Ангелочек очаровательный. Пусть будет здоровым и счастливым", "Береги, Боже, маленького Тео", – написали в сообщениях.

Напомним: о своей беременности Дарья Рыбак рассказала осенью 2022 года, показав кадры с круглым животиком.

Следует заметить, что своего любимого Дарья Рыбак скрывает. Широким массам неизвестно его лицо и имя, однако в июле 2022 года актриса поделилась, что избранник ей сделал предложение.

Как писал OBOZREVATEL, месяц назад актриса показала первые фото малыша и рассказала, что стала мамой. Подробнее об этом – читайте в материале.