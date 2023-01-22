Звезда ''Сватов'' и ''Папика'' впервые стала мамой. Фото

Украинская актриса Дарья Рыбак, сыгравшая в известных сериалах "Сваты", "100 тысяч минут вместе" и "Папик", поделилась радостной новостью. 21 января она впервые стала мамой.

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У звезды родился сын. Фотографией малыша и несколькими словами, посвященными счастливому событию, артистка поделилась в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"21.01.2023. День, который изменил жизнь. День, когда родился наш сын. День, когда я стала мамой. День, когда мы стали родителями. День, когда жизнь приобрела новые смыслы", – написала Дарья Рыбак.

Звезда удержалась от кадров с лицом сына, но сфотографировала его маленькие ножки.

В комментариях актрису уже бросились поздравлять растроганные поклонники. Родителям и малышу пожелали здоровья и счастья в жизни.

"Поздравляю. Будьте счастливы и здоровы", "Обнимаю крепко. Береги, Боже, сыночка и родителей", "Искренние поздравления. Пусть растет здоровым и счастливым в мирной Украине", "С днем рождения, козак", – говорится в сообщениях.

Следует заметить, что своего любимого Дарья Рыбак скрывает. Широким массам неизвестно его лицо и имя, однако в июле 2022 года актриса поделилась, что избранник сделал ей предложение.

Ранее она рассказывала, что встречается с ним более 2 лет.

Как писал OBOZREVATEL, модель и актриса Виктория Маремуха 7 сентября впервые стала мамой. Звезда рожала сына в Украине , хотя сначала планировала в целях безопасности сделать это во Франции.