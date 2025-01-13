Актер Владимир Николаенко, известный по роли в популярном сериале "Останній москаль", поделился болезненными деталями своей личной жизни – на фронте погиб его покрестник, имя которого не называет. Когда-то знаменитость также призывали к службе, а сейчас на войне находится его сын.

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О потере родного человека актер сообщил в интервью "Апострофу". "Об этих историях трудно говорить. У меня был покрестник, который погиб на войне", – отметил Владимир Николаенко.

Кроме того, актер поделился, что его младший сын находится на службе. Это решение стало для семьи неожиданным, ведь он закончил четвертый курс экономического факультета, а родители думали о продолжении учебы в магистратуре. Более того, решение пойти защищать Украину студент принял самостоятельно.

"Мы думали, что он продолжит учебу, но он не захотел. Он решил служить. Это для нас было потрясением", – сообщил актер.

Владимир Николаенко вспомнил собственный опыт с мобилизацией в 2023 году, когда его вместе с группой мужчин отправили в Чернигов. "Где-то 60 человек нас ехало в автобусе. Я смотрел вокруг и думал: "Одни пенсионеры, куда нас везут? Леса, леса…" На месте нас оценили и тех, кому было за 50, их отправили назад", – добавил он.

Ранее Владимир Николаенко давал интервью OBOZ.UA, где рассказывал о призыве в ряды ВСУ, съемках с российскими актерами на украинских площадках и как популярность однажды спасла его от немалого штрафа.

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