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Звезда "Останнього москаля" Владимир Николаенко рассказал об ужасной потере на войне

Катерина Галущенко
Люди
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Звезда 'Останнього москаля' Владимир Николаенко рассказал об ужасной потере на войне

Актер Владимир Николаенко, известный по роли в популярном сериале "Останній москаль", поделился болезненными деталями своей личной жизни – на фронте погиб его покрестник, имя которого не называет. Когда-то знаменитость также призывали к службе, а сейчас на войне находится его сын.

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О потере родного человека актер сообщил в интервью "Апострофу". "Об этих историях трудно говорить. У меня был покрестник, который погиб на войне", – отметил Владимир Николаенко.

Звезда "Останнього москаля" Владимир Николаенко рассказал об ужасной потере на войне

Кроме того, актер поделился, что его младший сын находится на службе. Это решение стало для семьи неожиданным, ведь он закончил четвертый курс экономического факультета, а родители думали о продолжении учебы в магистратуре. Более того, решение пойти защищать Украину студент принял самостоятельно.

"Мы думали, что он продолжит учебу, но он не захотел. Он решил служить. Это для нас было потрясением", – сообщил актер.

Владимир Николаенко вспомнил собственный опыт с мобилизацией в 2023 году, когда его вместе с группой мужчин отправили в Чернигов. "Где-то 60 человек нас ехало в автобусе. Я смотрел вокруг и думал: "Одни пенсионеры, куда нас везут? Леса, леса…" На месте нас оценили и тех, кому было за 50, их отправили назад", – добавил он.

Звезда "Останнього москаля" Владимир Николаенко рассказал об ужасной потере на войне

Ранее Владимир Николаенко давал интервью OBOZ.UA, где рассказывал о призыве в ряды ВСУ, съемках с российскими актерами на украинских площадках и как популярность однажды спасла его от немалого штрафа.

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