Звезда ''Очень странных дел'' совершил каминг-аут и рассказал о реакции родных

Американский актер Ноа Шнапп признался поклонникам, что с рождения испытывает романтические чувства к мужчинам. По словам звезды сериала "Очень странные дела", эта новость не удивила его друзей и родных.

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Интересно, что персонаж Уилл Байерс, которого в проекте Netflix сыграл Шнапп, также является геем. Об этом актер рассказал в TikTok (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В коротком ролике говорится: "Когда я наконец-то сказал своим друзьям и семье, что я гей, после того, как 18 лет боялся, и все, что они сказали, это "мы знаем".

Шнапп получил колоссальную поддержку от студии, коллег-звезд и подписчиков под каминг-аутом. Комментаторы написали, что восхищаются его смелостью и догадывались о гомосексуальной ориентации кумира и его персонажа.

В июле 2022 года актер подтвердил журналистам, что Уилл Байерс влюблен в своего друга Майка. В последнем сезоне Netflix осторожно раскрыл тему нетрадиционных отношений.

Ролик Ноа Штаппа за 16 часов собрал около 9 млн. лайков и 375 тысяч комментариев. Всего его признание пересмотрели 44 миллиона раз.

Ранее OBOZREVATEL писал, что звезду сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун папарацци сфотографировали с новым бойфрендом – сыном рок-звезды Джона Бон Джови Джейком. Пара гуляла в Нью-Йорке, держась за руки.

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