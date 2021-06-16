Звезда "Не родись красивой" развелся с женой после 16 лет брака

Российский актер Петр Красилов, известный по сериалу "Не родись красивой", оформил развод со своей супругой Ириной Шебеко. Пара пробыла в браке 16 лет и воспитывает вместе дочь Александру.

Об этом сообщает издание Starhit со ссылкой на источник в окружении экс-возлюбленных. По словам инсайдеров, Петр и Ирина пытались спасти свои отношения, однако так и не смогли. Три года назад женщина переехала жить в США.

"Петя и Ира развелись совсем недавно. Ребята пытались спасти отношения. Но все же приняли решение расстаться", – рассказал источник.

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Отмечается, что в 2018 году Шебеко переехала в Лос-Анджелес с целью пройти обучение на фотографа. Супруга Красилова забрала с собой 15-летнюю дочь Александру, тогда как актер остался в России. Некоторое время семья жила на две страны.

Коротко о знаменитости:

Петр Красилов – российский актер театра и кино. Получил огромную популярность благодаря ролям в сериалах "Бедная Настя" и "Не родись красивой". Также снимался в таких картинах: "Грехи отцов", "Второе дыхание", "Карусель", "Удиви меня" и многих других.

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