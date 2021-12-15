Звезда 'Моя любимая Страшко' Поплавская заинтриговала фото с 'боссом'

Звезда украинского сериала "Моя любимая Страшко" (1+1) Ирина Поплавская заинтриговала совместными снимками со своим коллегой, актером Александром Соколовым. В телепроекте они сыграли влюбленную пару, однако зрители уверены, что у кинопартнеров есть романтические отношения и в реальной жизни.

На фотографиях, которые исполнительница главной роли опубликовала на личной страничке в Instagram, она страстно целуется с "боссом". На одном из кадров за ними восторженно наблюдает съемочная группа.

Актриса призналась, что собиралась опубликовать черно-белые снимки, когда у нее будет больше подписчиков в соцсетях, однако не выдержала и показала публике поцелуй раньше.

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Под одним из ракурсов видны лишь ноги главных персонажей – Насти Глушко и Максима Бондаренко.

Отметим, ранее артистка признавалась, что поддерживает теплые отношения с коллегой и после окончания съемок первого сезона сериала.

Рассмешил фанатов последний кадр, на котором видны разные эмоции режиссеров и продюсеров проекта. Трое мужчин, очевидно, наблюдают за интимной сценой, "любуясь" происходящим.

Поклонники в комментариях предположили, что между Поплавской и Бондаренко могут быть не только дружеские отношения. Они хотят верить, что в реальной жизни пара вместе. Также подписчики сообщили, что с нетерпением ждут продолжения истории.

Коротко о знаменитости:

Ирина Поплавская – актриса 1997 года рождения из Киева, выросшая в семье врачей. Обучалась в актерской мастерской Льва Самова. Ее первой телевизионной работой стала роль Насти Глушко в сериале "Моя улюблена Страшко", который транслировался на телеканале 1+1.\

Напомним:

"Моя улюблена Страшко" – украинский сериал 2021 года от компании "Кінороб". Является адаптацией колумбийского телепроекта "Betty la fea".

В центре сюжета – история девушки Насти Глушко, которая устроилась работать ассистенткой директора косметической компании, и ее отношения с боссом.

Сериал "Моя улюблена Страшко" продлили на второй сезон. Читайте о том, что будет в сюжете, по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Поплавская рассказала об опыте поступления на актерские курсы. Звезда вспомнила, что подготовила монолог девушки, которую украли со свадьбы и изнасиловали. Несмотря на то, что актриса тогда была девственницей, ей удалось прочувствовать боль своего персонажа.