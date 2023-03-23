Звезда ''Москва слезам не верит'' Раиса Рязанова обозвала Зеленского и нашла ''виновных'' в войне. Видео

Народная артистка страны-террориста РФ Раиса Рязанова, известная ролями во многих популярных фильмах, в частности, "Москва слезам не верит", обозвала Владимира Зеленского "дураком" и "бычком", которым якобы руководят. Актриса считает, что на защиту Украины от российской агрессии президента подбивают какие-то "изверги" и "козлы".

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Об этом она заявила ярому пропагандисту Борису Корчевникову в эфире РосТВ. Фрагменты их разговора распространились в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

78-летняя Рязанова поделилась, что не понимает, "зачем украинцы это затеяли".

"Это, наверное, не они задумали. Как выяснилось, Зеленский такой ведомый. Его за ручку подведи к шахте и толкни. И он упадет, но к шахте будет идти, веря этим нелюдям. Неужели он сам не понимает? Мужик вроде бы неглупый, но глупый, как оказалось. Просто дурачок", – выдала актриса.

Она не смогла четко объяснить, кто "ведет" президента Украины и какие преследует цели, однако Рязанова точно уверена, что в войне, развязанной Россией, виноваты именно эти "изверги".

"Как бычка ведут на веревке. А ведет его козел, который уже все", – затряслась актриса.

В заключение она добавила, что украинский народ якобы ведут на "бойню", и перекрестилась. Этот жест, кстати, очень популярен среди пропагандистов, которые говорят откровенный бред об Украине.

Как ранее писал OBOZREVATEL, крестились и молились недавно на концерте Вики Цыгановой в Омске. Там путинистка с мужем устроили пропагандистскую истерику.

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